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23 июля 22°C

Алтайские ученые предупредили о значительных потерях урожая из-за засухи

Специалисты по гидрологии и агрометеорологии АлтГУ предупредили о возможных потерях урожая в степных районах Алтайского края. Ситуацию ученые называют критичной, говорится в сообщении вуза.

Засуха.
Засуха.
CC0

Вегетационный период 2019 года в Кулундинской зоне (это Ключевской, Михайловский, Рубцовский, Волчихинский районы) складывается крайне драматично, отметили в университете.

Для определения степени критичности ситуации с засухой требуются данные по влагозапасу и доступности почвенной влаги. 21 июля специалисты провели детальное обследование хозяйства «Партнер» в Михайловском районе.

По данным метеорологической станции вуза, вегетационный период 2019 года по температуре и влажности воздуха, солнечная радиации и ветровому режиму воздуха кардинально не отличается от мая-июля предыдущих пяти лет. А вот по осадкам ситуация критичная.

Андрей Бондарович,
кандидат наук, доцент кафедры экономической географии и картографии:

Так, в июле 2019 (до 21 июля) выпало только 1 мм осадков. Для сравнения в июле 2016 выпало 141,7 мм, а в такой же период 2018 года — 80,5 мм. Критичность ситуации подтверждают и данные почвенно-гидрологических станций: влага на глубине до 60 см с 8 июля 2019 года находится в недоступной для растений форме, и наблюдается тенденция к дальнейшему иссушению почвы.

При самых драматичных сценариях, если осадков не будет, сложившаяся ситуация может привести к значительным потерям урожая в указанных районах.

Ранее altapress.ru писал, что аграрии уже подсчитывают убытки, а власти готовятся ввести ЧС. Не исключено, что это будет сделано уже в ближайшее время. Ситуацию в каждом из проблемных муниципалитетов краевой минсельхоз держит на постоянном контроле.

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