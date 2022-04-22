Алтайские ученые придумали, как импортозаместить зарубежный реагент для бурения нефтяных скважин

Ученые кафедры органической химии АлтГУ разработали реагент под названием «карбоксиметилдревесина». Он может заменить карбоксиметилцеллюлозу, которую сегодня используют для регулирования свойств буровых растворов, но привозят из-за рубежа.

Вещество частично в Россию импортируют из Китая, Турции и США. В случае приостановки импорта отечественная нефтегазовая отрасль столкнется с серьезными проблемами при бурении нефтяных и газовых скважин, рассказывают в университете.

При этом карбоксиметилцеллюлоза подходит не для всех скважин, а полученный алтайскими учеными реагент по некоторым показателям ее значительно превосходит.

Также его себестоимость будет в 2−3 раза ниже.

«Это обусловлено также тем, что для производства карбоксиметилдревесины может быть использована древесина малоценных пород, отходы лесопереработки, костра льна и других однолетних растений, то, что не находит в настоящее время квалифицированного применения», — рассказала руководитель проекта, доктор химических наук, профессор, зав. кафедрой органической химии Наталья Базарнова.

Кстати, карбоксиметилированные продукты хорошо показали себя как стимуляторы роста растений. В вузе проводили опыты на разных видах растений — овощах, злаковых, хвойных породах — и везде применение препарата давало хорошие результаты.

А ранее ученые АлтГУ разработали импортозамещающие ферменты для сыроделия.