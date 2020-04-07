Алтайские ученые рассказали, какой вред снежная зима нанесла плодовым деревьям

Минувшей зимой на Алтае почти не было критически низких температур. Количество снега — вот главная проблема для садоводов и огородников. От нее пострадали плодовые, ягодные и декоративные культуры на дачных участках. Об этом Altapress.ru рассказала Людмила Клементьева, сотрудник лаборатории селекции декоративных культур НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко.

Снег и мыши

По словам специалиста, в период с декабря по февраль осадков в виде снега в Алтайском крае прошло настолько много, что слабые ветви деревьев могли сломаться. Особенно уязвимы к этому были в зимний период шаровидная туя западная, смородина и молодые яблони.

Мышь. открытые источники в интернете

Для смородины и яблони также опасны грызуны, прячущиеся под снежным покровом и поедающие кору.

Людмила Клементьева,

ведущий научный сотрудник лаборатории селекции декоративных культур НИИ садоводства Сибири:

Яблони, как и березы, не выдерживают большого количества снега и ломаются даже в городе. На самом деле, ничего страшного нет, если сломаны только ветви. Поврежденные концы следует отсечь секатором до почки аккуратным, ровным срезом. Плохо другое — растение любят мыши. А по рыхлому снегу им проще было зимой пробираться к стволу, делая себе ходы. Именно поэтому зимой деревья в саду необходимо «обтаптывать». Можно использовать и приманки.

Нехватка кислорода

Еще, как пояснила Людмила Клементьева, снежной зимой некоторые культуры подвержены выпреванию. Тяжелее всех выпавшие осадки переносят абрикос, айва, слива, миндаль, земляника, рододендрон — им совсем не хватает кислорода.

«Алтайский садовод» обещает небывалые урожаи. архив компании «Алтайский садовод»

Помогать насаждениям лучше всего так: протыкать сугробы черенком от лопаты и разрыхлять снежную корку. Так грунт промерзнет быстрее, и корни растений получат необходимый воздух.

Как удобрять весеннюю почву

Пока снег совсем не растаял, можно посыпать его мочевиной, которая постепенно растворяется в талой воде и попадает в почву. Важно, чтобы поверхность участка была ровной, без наклона, иначе азотное удобрение утечет к понижению.

Лопата. Сад. Огород. Копать. СС0

Обычно землю удобряют в октябре. Но есть три дополнительных срока внесения подкормок: по талому снегу, перед перекопкой (при этом удобрение необходимо закрыть почвой), перед посадкой (насыпать в лунку, размешав с грунтом).

Людмила Клементьева,

ведущий научный сотрудник лаборатории селекции декоративных культур НИИ садоводства Сибири:

Рекомендуется перекапывать грунт на глубину 15 сантиметров без оборота пласта. Это позволит сохранять плодородие почвы. Не менее важно избавиться от корней многолетних сорняков. Например, одуванчиков.

Также эксперт советует белить плодовые деревья весной, если это не было сделано осенью. После схода снега побелка защитит стволы от солнечных ожогов и вредителей. Перекапывать нужно лишь «созревшую» почву — просохшую, в меру рассыпчатую.

Анастасия Бичакова