В Барнауле по воскресеньям рассказывают секреты счастливой дачной жизни

О землянике. Стольникова Н. объяснит, как ухаживать за земляникой, и расскажет о разных ее сортах.
16 февраля в 10:00.
Малина. Лектор традиционно заострит внимание на сортах, агротехнике и биологических особенностях растения.
1 марта в 10:00.
Яблоня. Гунина Ю. и Троско Е. также научат правильно культивировать яблоню и назовут лучшие сорта.
15 марта в 10:00.
Вредители и болезни садовых культур. На лекции можно будет узнать об основных трудностях, с которыми сталкиваются садоводы. Спикер расскажет, как «спасать» растения.
22 марта в 10:00.
Виноград. В роли лектора выступит научный сотрудник Макарова Г., знающая о винограде абсолютно все.
29 марта в 10:00.
Розы, луковичные растения. Как навести красоту на дачном участке, расскажет Мухина О.
5 апреля в 10:00.
Слива. Гарапов Д. поведает о биологических особенностях, агротехниках и сортах сливы. И даже проведет практическое занятие по прививкам.
12 апреля в 10:00.
Цена каждой лекции: 50 рублей. Адрес: Змеиногорский тракт, 49. Телефоны для справок: 68−42−07, 68−50−65, 68−50−76.
Анастасия Бичакова.