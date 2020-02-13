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В Барнауле по воскресеньям рассказывают секреты счастливой дачной жизни

Пора начать подготовку к дачному сезону. Если вам надоело просто жарить шашлыки на своем приусадебном участке, то есть вариант с пользой провести воскресенье и научиться выращивать что-нибудь вкусное и полезное. Институт садоводства Сибири приглашает всех на лекции.

Малина.
Малина.
Анна Зайкова

О землянике. Стольникова Н. объяснит, как ухаживать за земляникой, и расскажет о разных ее сортах.
16 февраля в 10:00.

Малина. Лектор традиционно заострит внимание на сортах, агротехнике и биологических особенностях растения.
1 марта в 10:00.

Яблоня. Гунина Ю. и Троско Е. также научат правильно культивировать яблоню и назовут лучшие сорта.
15 марта в 10:00.

Вредители и болезни садовых культур. На лекции можно будет узнать об основных трудностях, с которыми сталкиваются садоводы. Спикер расскажет, как «спасать» растения.
22 марта в 10:00.

Виноград. В роли лектора выступит научный сотрудник Макарова Г., знающая о винограде абсолютно все.
29 марта в 10:00.

Розы, луковичные растения. Как навести красоту на дачном участке, расскажет Мухина О.
5 апреля в 10:00.

Слива. Гарапов Д. поведает о биологических особенностях, агротехниках и сортах сливы. И даже проведет практическое занятие по прививкам.
12 апреля в 10:00.

Цена каждой лекции: 50 рублей. Адрес: Змеиногорский тракт, 49. Телефоны для справок: 68−42−07, 68−50−65, 68−50−76.

Анастасия Бичакова.

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