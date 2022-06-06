Алтайские ученые разрабатывают четыре вида продуктов для вахтовиков

Линейка продуктов будет направлена на оздоровление и восстановление нормального функционирования организма людей, работающих в условиях повышенных физических нагрузок, высокой загрязнённости окружающей среды, нестабильного трудового суточного ритма, а также людей, перенёсших различные заболевания.
Планируется к производству четыре вида продуктов: общеукрепляющий и восстанавливающий, выводящий тяжелые металлы, радионуклиды и другие загрязнения, а еще два продукта помогут наладить сон и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.
В основу этих продуктов ляжет биологически активное растительное сырье, произрастающее в Сибири.
Кроме того, авторы проекта планируют наладить сотрудничество с представителями санаторно-курортного комплекса Алтайского края, где эти препараты могут применяться в качестве вспомогательного средства.
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