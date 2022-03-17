17 марта
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Жизнь

Алтайские ученые создали ускоритель созревания ракообразных

Ученые из инжинирингового центра «Промбиотех» АлтГУ создали два новых поликомпонентных препарата на основе бактерий рода Bacillus: пробиотик для аквакультуры и средство для защиты и стимуляции роста растений. Об этом рассказали в вузе.

Ученые АлтГУ разработали инновационные микробные биопрепараты.
Ученые АлтГУ разработали инновационные микробные биопрепараты.
пресс-служба АлтГУ

Первый биопрепарат разрабатывался по заказу компании «Арсал», главного сибирского производителя цист рачков Артемий (корма для аквариумных рыб и креветок).

Пробиотик прошел успешные промышленные испытания на производственном участке компании и на частной ферме по выращиванию креветок в Казахстане.

Испытания показали положительное влияние препарата на скорость выхода ракообразных из личиночной стадии.

Второе изобретение — средство для защиты и стимуляции роста растений. Исследования подтвердили позитивное воздействие препарата на урожайность овса, гречихи, подсолнечника и рапса.

«По завершению промышленных испытаний планируется государственная регистрация пробиотика для аквакультуры и средства для защиты и стимуляции роста растений, а также выход на рынок микробных биологических препаратов для сельского хозяйства и аквакультуры», — отметили в пресс-службе АлтГУ.

А ранее ученые из Алтайского края придумали шоколадную пасту на основе муки из подсолнечного жмыха.

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