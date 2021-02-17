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Жизнь

Алтайские власти думают над смягчением антиковидных ограничений

Вопрос о снятии ограничения на работу развлекательных заведений в ночное время находится «в проработке» у властей Алтайского края. Так утром 17 февраля заявил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Рейд по барнаульским барам.
Рейд по барнаульским барам.
barnaul.org

Он напомнил, что хоть ограничения вводятся и снимаются указом губернатора, но при этом учитывается эпидемиологическая обстановка в регионе и позиция регионального управления Роспотребнадзора.

«В настоящее время вопрос о снятии ограничений на работу досуговых учреждений находится в проработке», — говорится в сообщении.

Ранее с просьбой разрешить развлекательным заведениям работать и в ночь (с 23:00 до 06:00) к Виктору Томенко от лица предпринимателей края обратился бизнес-омбудсмен Андрей Осипов.

Он считает, что в сложившихся условиях при соблюдении всех необходимых мер, это ограничение не актуально.

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