Алтайские власти опровергли дефицит угля в замерзающем селе

В селе Староалейское Третьяковского района не возникнет нехватка угля, уверяют власти. В котельной есть резерв. Сломавшийся дымосос уже в ближайшее время заменят на новый более мощный, сообщили altapress.ru в ЦУРе.

Информация о том, что на крупнейшей котельной в райцентре может возникнуть нехватка угля, не соответствует действительности, заявил начальник управления района по градостроительству и коммунальному хозяйству Александр Новичихин.

На данный момент на площадке хранения 800 тонн угля. Дополнительное топливо поставляется из Рубцовска.

«Ведутся работы по замене дымососа на котельной, который накануне вышел из строя. Резервный казался маломощным, поэтому администрация района подала заявку в Минстрой Алтайского края, чтобы оттуда в район получил более мощный аппарат из резервного запаса. Доставка ожидается 17 февраля и сразу начнется его монтаж», — отметили в ЦУРе со ссылкой на местного чиновника.

Кроме того, планируется ремонт котельной, которую построили еще в 60-е годы. Пока смета на это проходит экспертизу.

Ориентировочная стоимость реконструкции и ремонтных работ оценивается в 12 млн рублей.

Из-за проблем на котельной температура в домах действительно снизилась, но не критично, говорит Новичихин. Например, в школе температура около 18−19 градусов тепла.

Ситуация остается на контроле минстроя и ЦУР региона.

Ранее altapress.ru писал, что единственный поставщик тепловой энергии в районе МУП «Старт» с 1 февраля 2021 года находится под управлением конкурсного управляющего в следствии банкротства, а запасы топлива — на исходе. Об этом сообщали депутаты районного Совета.

Жители многоквартирных домов уверены, что очередная авария на Третьяковских котельных — следствие отсутствия должного руководства и контроля за деятельностью служб, писал «Змеиногорский вестник», а люди недоумевают: «Неужели мы и вправду заслужили такую жизнь?».