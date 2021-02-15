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15 февраля
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Жизнь

Топлива осталось на неделю: жители алтайского села опасаются остаться без тепла в морозы

Жители и депутаты Третьяковского района Алтайского края сообщили, что в местном МУП «Старт» осталось всего 500 тонн угля при ежесуточном потреблении 60 тонн. Они опасаются, что их домовладения могут остаться без тепла.

Уголь.
Уголь.
СС0

Депутаты районного Совета обратились к лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву с просьбой разобраться в ситуации, сообщает пресс-служба «Справедливой России».

Они сообщили, что единственный поставщик тепловой энергии в районе МУП «Старт» с 1 февраля 2021 года находится под управлением конкурсного управляющего в следствии банкротства, а запасы топлива — на исходе. Оставшиеся 500 тонн сожгут за неделю.

«А что будет дальше? Множество объектов социальной и административной инфраструктуры, а также значимый объем жилого фонда района останутся зимой без теплоснабжения». — бьют тревогу жители Третьяковского района.

Александр Терентьев взял ситуацию на контроль и направил запрос министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Ранее в Яровом на ТЭЦ из-за аварии пришлось остановить два котла из трех. Поломку устранили, однако тепло дошло яровчанам не сразу.

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