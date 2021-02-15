Топлива осталось на неделю: жители алтайского села опасаются остаться без тепла в морозы

Депутаты районного Совета обратились к лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву с просьбой разобраться в ситуации, сообщает пресс-служба «Справедливой России».
Они сообщили, что единственный поставщик тепловой энергии в районе МУП «Старт» с 1 февраля 2021 года находится под управлением конкурсного управляющего в следствии банкротства, а запасы топлива — на исходе. Оставшиеся 500 тонн сожгут за неделю.
«А что будет дальше? Множество объектов социальной и административной инфраструктуры, а также значимый объем жилого фонда района останутся зимой без теплоснабжения». — бьют тревогу жители Третьяковского района.
Александр Терентьев взял ситуацию на контроль и направил запрос министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
Ранее в Яровом на ТЭЦ из-за аварии пришлось остановить два котла из трех. Поломку устранили, однако тепло дошло яровчанам не сразу.