Два котла из трех остановили на многострадальной ТЭЦ Ярового

Из-за неполадок не работают котлы № 9 и № 10. В работе остался котел № 7.
«Ведутся ремонтные работы силами предприятия. Для устранения неполадок имеются все необходимые силы и средства. К 18.00 планируется запустить в работу котел № 10», — информируют чиновники.
О ЧП уже сообщили краевым властям.
В новогодние каникулы на ТЭЦ Ярового также выходил из строя один из основных котлов. В домах яровчан похолодало почти как в конце 2019 года, когда в городе ввели режим ЧС.
Осенью 2020 года министр промышленности края Вячеслав Химочка говорил, что жители Ярового могут быть уверены в том, что предстоящей зимой не замерзнут в своих квартирах.