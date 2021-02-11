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Происшествия

Два котла из трех остановили на многострадальной ТЭЦ Ярового

На ТЭЦ Ярового снова произошла авария, сообщила 11 февраля администрация горда. Временно пришлось остановить два котла из трех.

ТЭЦ Ярового.
ТЭЦ Ярового.
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Из-за неполадок не работают котлы № 9 и № 10. В работе остался котел № 7.

«Ведутся ремонтные работы силами предприятия. Для устранения неполадок имеются все необходимые силы и средства. К 18.00 планируется запустить в работу котел № 10», — информируют чиновники.

О ЧП уже сообщили краевым властям.

В новогодние каникулы на ТЭЦ Ярового также выходил из строя один из основных котлов. В домах яровчан похолодало почти как в конце 2019 года, когда в городе ввели режим ЧС.

Осенью 2020 года министр промышленности края Вячеслав Химочка говорил, что жители Ярового могут быть уверены в том, что предстоящей зимой не замерзнут в своих квартирах.

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