Алтайские власти отменили строительство технопарка после восстания местных жителей

В правительстве Алтайского края отказались от планов строительства экотехнопарка с полигоном ТКО в Первомайском районе, сообщил официальный сайт региона. Ранее этого потребовали жители села Березовка.

Сельчане начали сбор подписей под обращением к губернатору края. Они выразили недовольство тем, что вопрос решается без их участия, а также предъявили претензии к экологической безопасности будущего объекта.

Зампредседателя правительства края Александр Лукьянов на оперативном совещании заявил, что решение принято окончательное: строить завод по сортировке и переработке отходов в Первомайском районе не будут.

«И если согласования на строительство этого объекта нет ни со стороны профильных министерств и управлений, ни со стороны жителей, значит, объект там построен не будет. В правительстве края этот вопрос еще раз рассмотрен. Решение принято окончательное», — отметил Лукьянов.

Он попросил представителей Первомайского района проинформировать местных жителей, и в частности села Березовка, о принятом в региональном решении.

Как ранее писал altapress.ru, 21 июня более 200 жителей Первомайского района собрались в Березовке, чтобы донести до властей свою позицию.