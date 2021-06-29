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Жизнь

Алтайские власти отменили строительство технопарка после восстания местных жителей

В правительстве Алтайского края отказались от планов строительства экотехнопарка с полигоном ТКО в Первомайском районе, сообщил официальный сайт региона. Ранее этого потребовали жители села Березовка.

Собрание жителей сел Первомайского района по поводу экотехнопарка.
Собрание жителей сел Первомайского района по поводу экотехнопарка.
Facebook Олега Боронина.

Сельчане начали сбор подписей под обращением к губернатору края. Они выразили недовольство тем, что вопрос решается без их участия, а также предъявили претензии к экологической безопасности будущего объекта.

Зампредседателя правительства края Александр Лукьянов на оперативном совещании заявил, что решение принято окончательное: строить завод по сортировке и переработке отходов в Первомайском районе не будут.

«И если согласования на строительство этого объекта нет ни со стороны профильных министерств и управлений, ни со стороны жителей, значит, объект там построен не будет. В правительстве края этот вопрос еще раз рассмотрен. Решение принято окончательное», — отметил Лукьянов.

Он попросил представителей Первомайского района проинформировать местных жителей, и в частности села Березовка, о принятом в региональном решении.

Как ранее писал altapress.ru, 21 июня более 200 жителей Первомайского района собрались в Березовке, чтобы донести до властей свою позицию.

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