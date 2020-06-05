Алтайские власти придумали, как помочь страдающему от обезвоживания Змеиногорску

Центральный водозабор, который снабжает водой весь Змеиногорск, износился настолько, что в сутки бывает до 2−3 порывов. Выходят из строя и отдельные скважины. Не так давно на это обратила внимание прокуратура. 4 июня на место выехал председатель АКЗС Александр Романенко, чтобы найти решение и на краткосрочный период, и поставить задачи на перспективу.

По словам главы Змеиногорского района Евгения Фролова, центральный водозабор построен в 1964 году. Из-за поломок на отдельных скважинах абонентов переключают на центральный водопровод, он испытывает дополнительную нагрузку: давление в водопроводе падает, и часть потребителей, чьи дома расположены на возвышенности, испытывают проблемы.

Александр Романенко побывал на скважине микрорайона «Янтарный», где сейчас ведутся бурильные работы, рассказали в пресс-службе АКЗС. Скважина не работает с сентября 2019 года. В мае на ее ремонт из краевого бюджета выделили 1,9 млн рублей. Пробивку новой планируется провести в период до 15 июня.

В краткосрочной перспективе приняли решение, что Змеиногорск запустит в действие по крайней мере четыре скважины, которые будут локально снабжать микрорайоны и попытается пустить их в общую сеть, чтобы запитать не только микрорайоны, но и город в целом, рассказал Александр Романенко.

Также впереди капитальный ремонт сетей городского водопровода. Заместитель начальника управления по ЖКХ Минстроя Алтайского края Дмитрий Власов подчеркнул, что Змеиногорск может попасть в ремонтную программу 2021 года. Председатель АКЗС взял на контроль процесс подготовки документов.

Задача на перспективу — заказ проекта для новой площадки по снабжению водой Змеиногорска. По сведениям геологов, в 2,5 километрах от существующего водозабора есть хорошие запасы воды.

«Здесь не настолько большие финансовые затраты, сколько организационно-технические моменты. Часть вопросов будет решаться за счет местного бюджета, но в большей части краю надо будет помогать», — подвел итог Романенко.

Напомним, ранее прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при оказании услуг водоснабжения и направила исковое заявление в суд.