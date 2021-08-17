Алтайские власти рассказали о смертности и рождаемости в последние шесть лет

В правительстве Алтайского края признали, что рождаемость в регионе снижается последние шесть лет, а смертность в пандемийном 2020 году скакнула вверх. Власти привели цифры с 2015 по 2020 годы.

За последние шесть лет численность родившихся в крае с 30 080 человек в 2015 году снизилась до 19 840 человек в 2020 году. Но такая тенденция характерна для всей страны, подчеркнули в пресс-центре регионального кабмина.

Численность умерших находилась примерно на одном уровне — около 33 тыс. человек.

«Исключением стал 2020 год, когда смертность из-за обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, составила 38 021 человек», — заметили власти.

В январе-августе 2020 года смертность держалась на одном уровне, а в сентябре начался рост, вызванный второй волной коронавируса. Он достиг своего пика в ноябре.

Затем смертность снижалась примерно до уровня прошлого года, но в июле вновь наметился рост.

Подробности можно увидеть на графике:

Демографические показатели 2015−2020 годов. altairegion22.ru

В июле сообщалось, что в 2020 году больше всего, по сравнению с другими регионами, россияне болели в Алтайском крае.