Больные и нищие. Алтайский край стал рекордсменом по заболевшим жителям в 2020 году

В 2020 году больше всего, по сравнению с другими регионами, россияне болели в Алтайском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.

«Больше всего болезней из расчета на 100 тысяч населения было зарегистрировано в Алтайском крае — 229 430», — подсчитали в Минздраве.

На втором месте Санкт-Петербурге — 217 363, на третьем Ямало-Ненецкий автономный округ — 211 046.

Самые здоровые люди живут в Чеченской Республике (94 093), Кабардино-Балкарии (97 708) и Еврейской автономной области (106 049).

В Минздраве также отметили, что всего в 2020 году россияне перенесли более 229 млн болезней.

Ранее сообщали, что Алтайский край показал самый большой прирост смертности среди регионов Сибири.

Кстати, согласно данным рейтинга нищих регионов, на Алтае почти 20% жителей получают меньше МРОТ, а 2,4% - менее половины МРОТ.