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Жизнь

Алтайские власти вычеркнут оскандалившийся приют для стариков из своего реестра

Общественную организацию «Успех», которая с нарушениями содержала в одной из квартир Барнаула приют для пенсионеров и инвалидов, исключат из реестра поставщиков социальных услуг, сообщили в минсоцзащиты края. Всем подопечными приюта определили будущие места проживания, подчеркнули в ведомстве.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

Напомним, ранее журналисты телеканала «Катунь 24» рассказали о приюте, где содержалось не менее 15 человек — стариков и инвалидов. У многих, по версии канала, наблюдалось истощение, а на некоторых кроватях не было даже матрасов. На следующий день после общения корреспондентов с руководством фонда жителей приюта переселили.

Выяснилось, что организация входит в число официальных поставщиков социальных услуг. В минсоцзащите края сообщили, что решение об исключении «Успеха» из реестра уже принято и будет оформлено документально 6 мая, в первый рабочий день.

В ведомстве пояснили, что общественная организация зарегистрирована и работает с 2012 года. В феврале 2019 года ее включили в реестр поставщиков социальных услуг края по одному адресу в Барнауле. В министерстве рассказали, что перед этим специалисты выезжали по этому адресу. Предоставление услуг на тот момент соответствовало всем требованиям законодательства.

Но затем адрес приюта сменили. Проверка, проведенная уже 19 апреля, показала, что новое место проживания людей по улице Профинтерна не соответствует требованиям. Министерство направило обращения в Роспотребнадзор, прокуратуру, Росздравнадзор.

Сейчас, уверяют в ведомстве, местонахождение всех пожилых людей известно. 2 мая по поручению министра социальной защиты края Натальи Оськиной специалисты посетили проживающих приюта. Каждому из них с учетом их пожеланий предложили размещение в государственных социальных стационарных учреждениях или у родственников.

В министерстве подчеркнули, что участника Великой Отечественной войны, как сообщалось ранее, среди постояльцев приюта не было. Там находилась пожилая женщина — труженик тыла, которая относится к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Бабушке предложено проживание в доме-интернате, документы для оформления подготовлены.

Ранее о том, что будут проведены проверки, заявили в краевых управлениях МВД и следкома.

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