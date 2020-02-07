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Жизнь

Алтайские власти заявили о нецелесообразности добычи золота у Телецкого озера

В Республике Алтай считают, что добывать золото у Телецкого озера нецелесообразно, пишет «Интерфакс-Сибирь». К тому де, разработка месторождения велась без разрешение коренного населения.

Телецкое озеро.
Телецкое озеро.
altzapoved.ru

Лицензию на золотодобычу выдали компании «Континент» еще в 2017 году.

«Это происходило без учета общественного мнения, позиции коренных малочисленных народов, а также без учета позиции регионального минприроды, которое на момент проведения аукциона возражало против выдачи лицензии», — заявил глава региона Олег Хорохордин.

Речь идет о разработке месторождения в рамках создания горноклиматического кластера «Золотое озеро», который раньше входил в число инвестиционных проектов региона, но реализовывать его не будут.

«Что касается строений, обнаруженных около природного парка „Белуха“, мы знаем об этой проблеме и делаем все возможное в рамках действующего законодательства, чтобы признать сделку по продаже земельного участка недействительной, а регистрацию права собственности в отношении зданий приостановить», — подчеркнули в министерстве природных ресурсов региона.

Ранее altapress.ru писал, что в 2020 году Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит пять самых проблемных российских объектов, в том числе «Золотые горы Алтая». Среди угроз Алтаю эксперты выделают возможную разработку месторождения золота и строительство в районе Телецкого озера.

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