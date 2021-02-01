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Жизнь

Алтайским военным доставили легкие и быстрые бронеавтомобили

Партия из четырех бронеавтомобилей «Тайфун-К» поступила в подразделения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, пишет «Интерфакс».

Бронеавтомобиль "Тайфун-К".
Бронеавтомобиль "Тайфун-К".
function.mil.ru

Новой техникой будут пользоваться разведчики. У бронеавтомобилей «Тайфун-К» есть дистанционно управляемые боевые модули и амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия.

«На данный момент водители приступили к мероприятиям подготовки техники к эксплуатации, после которых проведут обкатку новых бронированных машин», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

«Тайфун-К» предназначен для перевозки личного состава, обладает повышенной проходимостью, может набрать максимальную скорость 105 км/ч. Автомобили этого семейства защищены от подрыва мины мощностью не менее 8 кг в тротиловом эквиваленте в любом месте под днищем или колесом.

По сравнению с первыми опытными образцами «Тайфун-К» имеет меньшие массогабаритные характеристики и повышенную защищенность.

Ранее алтайские военные вооружились новыми беспилотниками «Тахион», чтобы вести разведку даже в непогоду.

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