Алтайские волонтеры начали собирать валенки и теплые вещи для мобилизованных

Волонтеры рассказали, что к ним с такой «чисто человеческой» просьбой обратились мобилизованные.
«Обмундирование — это хорошо, но это только на построение», — комментируют сами волонтеры.
Больше всего теплые вещи необходимы военнослужащим, которые лежат в окопах «часами без движения», и танкистам, сидящим в «металлической коробке сутками».
Мобилизованные просят о простом — валенках, шерстяных свитерах, варежках и шарфах. Такие вещи быстро приходят в негодность или остаются при отступлении на позициях.
«У многих в гаражах, на чердаках, в шифоньерах и других местах лежат вещи „а вдруг пригодится“. Это тот самый случай!»