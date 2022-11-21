21 ноября
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Жизнь

Алтайские волонтеры начали собирать валенки и теплые вещи для мобилизованных

Волонтеры Алтайского края попросили жителей региона отправить мобилизованным теплые вещи и обувь. Объявление разместили в Telegram-канале «Добрая воля 22, помощь мобилизованным и участникам СВО».

Вязаные варежки.
Вязаные варежки.
pixabay.com.

Волонтеры рассказали, что к ним с такой «чисто человеческой» просьбой обратились мобилизованные.

«Обмундирование — это хорошо, но это только на построение», — комментируют сами волонтеры.

Больше всего теплые вещи необходимы военнослужащим, которые лежат в окопах «часами без движения», и танкистам, сидящим в «металлической коробке сутками».

Мобилизованные просят о простом — валенках, шерстяных свитерах, варежках и шарфах. Такие вещи быстро приходят в негодность или остаются при отступлении на позициях.

«У многих в гаражах, на чердаках, в шифоньерах и других местах лежат вещи „а вдруг пригодится“. Это тот самый случай!»

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