Алтайских бизнесменов просят оценить уровень коррупции в крае

Предпринимателей просят поучаствовать в спецпроекта ТПП РФ «Бизнес-барометр коррупции». Исследование нужно для «замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики» в России.
Проект ранее положительно оценили в управлении президента РФ по вопросам противодействия коррупции, министерстве экономического развития и других ведомствах.
Анонимное анкетирование можно пройти по 25 ноября.
Ранее в Алтайском крае бывшего высокопоставленного сотрудника полиции осудили на 6 лет за покрывательство бизнесмена, которого тоже осудили.