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Жизнь

Алтайских бизнесменов просят оценить уровень коррупции в крае

Алтайская торгово-промышленная палата предлагает бизнесу оценить уровень коррупции в регионе. Для этого нужно заполнить анкету. Анонимность гарантируют.

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

Предпринимателей просят поучаствовать в спецпроекта ТПП РФ «Бизнес-барометр коррупции». Исследование нужно для «замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики» в России.

Проект ранее положительно оценили в управлении президента РФ по вопросам противодействия коррупции, министерстве экономического развития и других ведомствах.

Анонимное анкетирование можно пройти по 25 ноября.

Ранее в Алтайском крае бывшего высокопоставленного сотрудника полиции осудили на 6 лет за покрывательство бизнесмена, которого тоже осудили.

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