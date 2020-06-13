Алтайских призывников для тестирования разместили в гостинице «Колос»

Каждый новобранец сдает тестирование на COVID-19. Он должен дождаться отрицательного результата перед тем, как отправиться в военкомат на сборный пункт. А если результат будет положительным, то призывника отправят в обсерватор.
Пока же новобранцы изолированы по номерам. Процедуру тестирования прошли уже около 100 человек.
Ранее сообщалось, что весенний призыв 2020 года в регионе пройдет в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июня, несмотря на обострившуюся ситуацию с коронавирусом.
Как только призывники прибудут в воинские части, они пройдут через двухнедельный карантин. Всего от Алтайского края весной будет призвано 2 тыс. человек.
В Кремлевский полк уже отобраны 15 человек.