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Жизнь

Алтайских призывников для тестирования разместили в гостинице «Колос»

Весенний призыв на службу в армию проходит по всей стране под влиянием новой коронавирусной инфекции. В Барнауле призывников разместили по номерам гостиницы «Колос», сообщают «Вести-Алтай».

Митинг, посвященный отправке призывников.
Митинг, посвященный отправке призывников.
барнаульская епархия.

Каждый новобранец сдает тестирование на COVID-19. Он должен дождаться отрицательного результата перед тем, как отправиться в военкомат на сборный пункт. А если результат будет положительным, то призывника отправят в обсерватор.

Пока же новобранцы изолированы по номерам. Процедуру тестирования прошли уже около 100 человек.

Ранее сообщалось, что весенний призыв 2020 года в регионе пройдет в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июня, несмотря на обострившуюся ситуацию с коронавирусом.

Как только призывники прибудут в воинские части, они пройдут через двухнедельный карантин. Всего от Алтайского края весной будет призвано 2 тыс. человек.

В Кремлевский полк уже отобраны 15 человек.

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