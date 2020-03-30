Все идет по плану. Как на Алтае призывников будут забирать в армию в условиях коронавируса

Весенний призыв 2020 года в регионе пройдет в установленные сроки с 1 апреля по 15 июня, несмотря на обострившуюся ситуацию с коронавирусом. Как готовится военный комиссариат к приему призывников, altapress.ru сообщил начальник отдела подготовки призыва и набора граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов.

В связи с указом министра обороны весенний призыв будет проведен по намеченному плану. В своем выступлении на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что на призывных мероприятиях военно-врачебные комиссии будут усилены новым медицинским оборудованием. Профилактические меры уже вводятся в военном комиссариате Алтайского края.

Андрей Круглов,

начальник отдела подготовки призыва и набора граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края:

От нашего военного комиссариата были сделаны заявки на обеспечение необходимым оборудованием в условиях коронавирусной инфекции. Мы попросили бесконтактные термометры, маски, кварцевые лампы.

По словам Сергея Шойгу, как только призывники прибудут в воинские части, они пройдут через двухнедельный карантин. Всего от Алтайского края будет призвано 2 тыс. человек. В Кремлевский полк уже отобрано 15 человек.

Некоторые изменения в порядок проведения призыва внесли военкоматы районов края. Так, в Целинном районе начало приема призывников было перенесено с 1 на 8 апреля.

Ужесточили меры и на военных кафедрах при высших учебных заведениях. Согласно информации сайта АлтГТУ, из-за введения дистанционного обучения студенты получают учебные материалы по самостоятельной подготовке на сайте военной кафедры. Также поддерживают связь с кураторами учебных взводов.

Призывники едут в войска. Олег Богданов

Несмотря на то что военные комиссариаты принимают необходимые меры по обеспечению безопасности, не все призывники рады идти в армию во время пандемии.

Алексей Дерюгин,

призывник:

Я очень боюсь подхватить коронавирус и крайне недоволен тем, что призыв будет проходить в таких условиях. Однако мои родители, несмотря на вероятность заражения, все равно хотят, чтобы я пошел служить.

По результатам опроса, который корреспонденты altapress.ru провели среди выпускников школ и студентов вузов, 68% опрошенных выбрали вариант ответа «Я против того, чтобы весенний призыв проходил во время коронавируса», 16% поддержали проведение весеннего призыва, 16% не определились с ответом.

Юлия Дильман