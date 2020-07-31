Алтайским инвалидам будут «автоматом» перечислять ежемесячные денежные выплаты

В Алтайском крае ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам будут перечислять в беззаявительном порядке, сообщает официальный сайт региона.

В проактивном режиме выплаты начали назначать с 28 июля — то есть больше не нужно лично подавать заявление на оформление, в ПФР сделают все самостоятельно.

Как отметили в алтайском Пенсионном фонде, отмена заявлений для оформления выплат — это следующий шагом по упрощению.

«На основе данных Федерального реестра инвалидов происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности», — пояснила заместитель управляющего реготделением ПФР Наталия Мочалова.

В фонде отметили, что только за 2019 год в крае назначили более 6 тыс. выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов. При этом основную часть составили ежемесячные выплаты — 4308, а также страховая или государственная пенсия по инвалидности — 1956.

Барнаульские художники рисуют картины вместе с детьми-инвалидами. Художница Алла Кощеева. Анна Зайкова

Процедура определения инвалидности также происходит заочно — исключительно на основе документов медучреждений, без посещения бюро медико-социальной экспертизы.

Такой временный порядок, подчеркнули в ПФР, ввели в связи с эпидемиологической ситуацией. Такой подход действует до 1 октября 2020 года.

«После того как данные об инвалидности поступают в Федеральный реестр инвалидов, территориальный орган ПФР самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности. От человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставки пенсии, которое можно подать через личный кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР», — разъяснила Мочалова.

Кроме того, если ранее инвалиду уже установили выплаты по линии ПФР, то заявление о доставке представлять не требуется.

Ранее сообщали, что россияне могут получить выплаты, если «на неделю» приютят инвалидов, пенсионеров и сирот.