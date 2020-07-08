Алтайским лесам угрожают масштабные пожары

В июле в 20 регионах России ожидается превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности, сообщили в Авиалесоохране.

В частности, речь идет о юго-западной части Новосибирской области, востоке Красноярского края, северной и северо-западной части Иркутской области и западе Алтайского края.

Прогноз о пожарах на июль 2020. aviales.ru

Разрабатывали прогноз на основе установления взаимосвязи между данными Росгидромета о фактической гидрологической и метеообстановке в течение июня, долгосрочного прогноза температуры и осадков на июль, а также многолетних данных Федеральной Авиалесоохраны о горимости лесов.

Ранее Greenpeace сообщал, что лесам Сибири вновь нужна защита, пока они еще не выгорели полностью. В организации считают, что 2020 год уже побил все рекорды климатических аномалий, но «российские власти игнорируют причины изменения климата, среди которых и гигантские лесные пожары».