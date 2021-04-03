Алтайским охотникам рассказали, на какую подлость способна водоплавающая дичь

Охотникам напомнили, что Алтайский край находится в зоне повышенного риска по возникновению такого заболевания, как птичий грипп.
«Прежде всего, это связано с тем, что через территорию края проходят основные миграционные потоки водоплавающей птицы», — пояснили в ведомстве.
Дикие перелетные птицы, особенно утки, могут переносить инфекцию — распространять заболевания на огромные расстояния, тем более если прилетают из стран азиатского региона, неблагополучных по гриппу птиц.
В случае, если охотник застрелил распухшую, частично парализованную, «синюшную» и измазанную экскрементами птицу, то тушку следует немедленно сжечь и, по возможности, сообщить в местную ветеринарную службу.
Охотникам необходимо соблюдать следующие правила:
- не привозить необработанную птицу домой;
- при потрошении избегать загрязнения окружающих предметов и почвы кровью, пометом и т.д.;
- после обработки птицы все биологические отходы следует захоронить на возможно большую глубину, не скармливать внутренние органы домашней птице другим животным;
- соблюдать правила личной гигиены при работе с птицей (как можно чаще мыть руки с мылом);
- при кулинарной обработке, птицу хорошо проваривать или прожаривать, кухонный инвентарь тщательно промывать;
- после охоты обувь тщательно помыть, одежду выстирать и просушить на солнце.
Ранее глава Роспотребнадзора предупредила о новой угрозе для человечества — новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8).