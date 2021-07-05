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Жизнь

Алтайским охотникам с собаками разрешат добывать дичь, волка, медведя и кабана

В Алтайском крае 9 июля начнется прием заявлений от охотников на добычу живности в новом сезоне, сообщает региональное минприроды.

Кабан.
Кабан.
открытые источники в интернете

«На добычу болотно-луговой, полевой, степной дичи с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами, а также на добычу волка, бурого медведя и кабана в сезон охоты 2021−2022 гг. в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского края», — пояснили в ведомстве.

Заявления будут принимать по адресу: Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. Время приема — ежедневно с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:48, выходные дни — суббота и воскресенье.

Выдачей разрешения также занимаются районные специалисты ведомства (график).

Подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг — его рассмотрят в течение пяти рабочих дней.

Ранее алтайским охотникам рассказали, на какую подлость способна водоплавающая дичь.

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