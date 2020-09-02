Алтайским семьям посоветовали поторопиться с оформлением «путинских» выплат

Семьи с детьми могут обратиться за назначением «президентских» выплат до 30 сентября. В отделении пенсионного фонда по Алтайскому краю (ПФР) рекомендуют поторопиться.

Все, кто имеют право на выплаты, но до сих пор так и не воспользовались этим, нужно подать заявление в ближайшее время.

За деньгами не обратились около 3 тыс. семей, отметила замуправляющего краевым ПФР Наталия Мочалова.

«Именно эти семьи могут подать заявление на выплату через портал „Госуслуги“, клиентские службы ПФР или МФЦ до 30 сентября 2020 года включительно. Особо отмечу, что это не касается родителей, которые уже получили выплаты на детей по линии Пенсионного фонда», — подчеркнула она.

Ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей в течение трех месяцев на детей до трех лет ПФР назначает с апреля, а с июня добавились еще и единовременные выплаты по 10 тыс. на детей от 3 до 16 лет.

В июле право на дополнительные 10 тысяч рублей получили родители, усыновители, опекуны и попечители детей, родившихся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. На нее заявку делать было не нужно — все оформилось автоматически.

Всего выплаты получили 268 тыс. алтайских семей.

Ранее altapress.ru писал, что правительство России одобрило выделение из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми от трех до семи лет.