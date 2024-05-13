Алтайским школьникам рассказали о подвигах советских героев

На площадке Штаба общественной поддержки Алтайского края 8 мая детям рассказали о подвигах советских героев и напомнили об участии собак в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что участниками и зрителями мероприятия, стали учащиеся школы №103 города Барнаула.

Руководитель Штаба общественной поддержки Алтайского края Осипов Андрей Геннадьевич напомнил детям, что во время Великой Отечественной войны почти 70 тыс. были на фронте вместе с солдатами.

Собаки. Бродячие собаки. unsplash.com

Особенно зрелищными и интересными для зрителей стали показательные выступления спортсменов. Они вместе со своими питомцами продемонстрировали навыки послушания собак, а также удивили зрителей различными трюками. Зрителям особенно запомнился поиск оружия в багаже по запаху.

«У меня есть две собаки, кошки и четыре котенка и мне было очень интересно посмотреть, что умеют другие собаки. Тоже хочу научить свою собаку таким трюкам» — рассказала одна из девочек.

Также 8 мая в Штабе общественной поддержки Алтайского края прошел Урок мужества с Громовым Владимира Николаевича на тему «Династия Героев». Он рассказал о прообразе знаменитого памятника «Воин-освободитель» в Берлине Иване Степановиче. Сам Громов является участником СВО, кавалером Ордена Мужества.

Великая Отечественная война. СС0

В штабе поддержки общественных инициатив Алтайского края прошло образовательное мероприятие проекта «Моя карта Алтая».

Ученики из барнаульских школ попытались самостоятельно определить, как используются карты в мирное и военное время. Географы научили их некоторым хитростям.

На встрече также прошла викторина «Путешествуем по карте края». Лучшие участники интеллектуальной игры получили памятные сувениры.

Ранее сообщалось, что на улицах Барнаула жителям вручают «Георгиевские ленты».

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