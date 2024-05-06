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Жизнь

В Новосибирске все же состоится салют в честь Дня Победы

Представлена программа праздничных мероприятий в Новосибирске ко Дню Победы.

Завершит праздничные мероприятия 9 Мая артиллерийский салют в ознаменование 79-й годовщины Великой Победы, указывает vn.ru.

Время проведения фейерверка — с 21.50 до 22.00. Традиционно артиллерийский салют будет проходить на площади Ленина.

Ранее в анее в мэрии Новосибирска появилась информация о полной отмене всех салютов в День Победы.

Ранее стало известно, что праздничного салюта 9 мая в Барнауле не будет.

По сообщению пресс-центра администрации города, данная мера связана с обеспечением безопасности барнаульцев.

Хотя сообщалось о местах праздничных салютов в Барнауле. А на День Победы фейерверк хотели провести на площади Сахарова. Планировалось, что пустят 13 батарей салютов трех типов, 30 римских свечей двух типов, 40 линий (роутов) двух типов и 800 зарядов четырех типов. Длительность — около семи минут.

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