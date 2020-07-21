Алтайский арбитражный судья приговорен к большому сроку за взятку

В Барнауле 21 июля вынесли приговор бывшему судье Арбитражного суда Алтайского края Владиславу Колесникову. Отработав в этой должности всего два с половиной года, он попался на взятке, и теперь семь лет проведет в колонии строгого режима, а также заплатит штраф 8 млн рублей. В суд 45-летний Колесников приехал с большой дорожной сумкой, сказал, что раскаивается и попросил в связи со состоянием здоровья не брать его под стражу до вступления приговора в законную силу.

Судья Марина Молокоедова к просьбе бывшего коллеги не прислушалась — Колесникова взяли под стражу после оглашения приговора.

Сама фабула уголовного дела судьи Колесникова, которое вело региональное управление Следственного комитета, по российским меркам весьма банальна: рассматривая очередной арбитражный спор, судья согласился взять деньги за вынесение решения в пользу одной из сторон.

А именно, в пользу акционерного общества «Кубанка»" - одного из предприятий торгового дома «Доминант», который в свою очередь входит в группу компаний, владеющую сахарными заводами в России. В том числе Черемновским сахарным заводом.

Для «Кубанки» цена вопроса теоретически составляла примерно 30 млн рублей (она могла бы сложиться из суммы отмененных штрафов налоговой службы, плюс возмещение НДС по сомнительным сделкам).

Правда не ясно, что с таким решением суда первой инстанции намеревались делать владельцы «Кубанки» дальше — в апелляции оно не имело шансов на успех. Что собственно, в дальнейшем и произошло.

Так или иначе, но люди, управляющие «Кубанкой», выделили 3 млн рублей на «решение вопроса». Судья Владислав Колесников деньги взять согласился. Все переговоры и передача взятки проходили в здании Арбитражного суда Алтайского края, рядом с ним и в ближайшей популярной кофейне.

Интересно, что опытные посредники в передаче взятки судье обставили вопрос так, что сам Колесников из 3 млн получил, по данным прокуратуры Алтайского края, лишь 800 тыс. рублей.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

В числе тех, кто провернул передачу взятки, — теперь уже осужденный к длительному сроку колонии экс-судья алтайского арбитража Руслан Тэррии, а также Алексей Долгов — человек, фигурирующий в материалах проверок правоохранительных органов в отношении судьи Алексея Городова.

Altapress.ru расскажет подробно, как в стенах Арбитражного суда Алтайского края решались такие «финансово-правовые» вопросы и на каком этапе эти дельцы уже находились на контроле регионального управления ФСБ.