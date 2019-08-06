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Жизнь

Алтайский батюшка-блогер записывает ролики из Крестного хода

Священник Павел Тайченачев из Горноалтайской епархии, автор канала «Трезвый батя» на YouTube, активно снимает видеоролики из Крестного хода. Он рассказывает о быте миссионеров, протекших палатках и берет интервью у участников.

Крестный ход в Республике Алтай.
Крестный ход в Республике Алтай.
Скриншот видео

В одном из видео батюшка рассказал, что участники традиционного Крестного хода до Ташанты (сто с лишним человек), встают в 6 утра, молятся под дождем и продолжают путь. Один из участников рассказал, зачем он взял нагайку и опробовал ее на своих слушателях.

Также Павел Тайченачев пообщался с организаторами хода.

«Чтобы понять объем хлопот, представьте себе свадьбу, которая тянется в течение двух недель, множество гостей, которые при этом движутся. Господь наш накормил пять тысяч людей пятью хлебами, а нам, грешным, приходится варить кашу в казанах и кипятить чай», — говорит он.

Крестный ход «По стопам алтайских миссионеров» проходит на Алтае каждый год. Паломники идут маршрутом Акташ — Кош-Агач -Ташанта.

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