"Трезвый батя": алтайский священник стал видеоблогером

Иерей Павел Тайченачев, ответственный по вопросам трезвости в Горноалтайской епархии, начал вести видеоблог на YouTube. Он называется "Трезвый батя". Блог посвящен защите традиционных ценностей и знакомству зрителей с учением православной церкви, сообщает Горноалтайская епархия.
Пока на канале опубликован только один видеоролик.
Христиан Горноалтайской епархии приглашают следить за обновлениями, задавать вопросы и оставлять свои замечания в комментариях.
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