Проект "патриарх" закрыт. Всеволод Чаплин раскритиковал главу РПЦ из-за поздравления Путину

Всеволод Чаплин,

протоиерей:

— Проект "Патриарх Кирилл" по сути закрыт — по крайней мере как проект общественно значимый, способный собрать команду соработников, а не челяди и не вечных "соглашателей". Закрытие проекта произошло не в последнюю очередь усилиями "титульного" лица. Оно как бы достигло всего, чего хотело — но радости ему это не добавило. Наоборот, скорее умножило скорби — и дальше скорбей, увы, будет больше.

Недовольство Чаплина вызвало то, что предстоятель РПЦ поздравил Путина "от лица епископата, духовенства, монашествующих и мирян Русской православной церкви и от себя лично".

По словам протоиерея, он лично готов присоединиться к этому поздравлению, хотя и голосовал не за Путина. Но есть множество православных, которые, по мнению Чаплина, не поддерживают патриарха в этом поздравлении.

Всеволод Чаплин,

протоиерей:

— Имею в виду прежде всего не украинских националистов, которыми мне сразу попеняют "патриоты-лоялисты", а тех, кто пересмотрел отношение к действующей власти после "Матильды" и предательства русских людей в Одессе, Харькове, Киеве… Если поздравлять "от лица" — надо провести широкое обсуждение. Если "от себя лично" — можно и без такового. Будем надеяться, что во время молебна перед инаугурацией будет произнесено именно критическое напутствие – о том, как вернуть в работу власти настоящую нравственность и как разрешить многие кричащие проблемы, до сих пор остающиеся без реального ответа. Будет ли это сделано? Не уверен.

Также Чаплин критикует руководство РПЦ в том, что за последнее время в этой организции не принят ни одни значимый документ.

Всеволод Чаплин,

протоиерей: