Проект "патриарх" закрыт. Всеволод Чаплин раскритиковал главу РПЦ из-за поздравления Путину

Протоиерей Всеволод Чаплин написал в Facebook очень жесткий пост по поводу поздравления патриархом Кириллом Владимира Путина с избранием президента. В этой записи священник заявил, что "проект "Патриарх Кирилл" закрыт".
Всеволод Чаплин,
протоиерей:
— Проект "Патриарх Кирилл" по сути закрыт — по крайней мере как проект общественно значимый, способный собрать команду соработников, а не челяди и не вечных "соглашателей". Закрытие проекта произошло не в последнюю очередь усилиями "титульного" лица. Оно как бы достигло всего, чего хотело — но радости ему это не добавило. Наоборот, скорее умножило скорби — и дальше скорбей, увы, будет больше.
Недовольство Чаплина вызвало то, что предстоятель РПЦ поздравил Путина "от лица епископата, духовенства, монашествующих и мирян Русской православной церкви и от себя лично".
По словам протоиерея, он лично готов присоединиться к этому поздравлению, хотя и голосовал не за Путина. Но есть множество православных, которые, по мнению Чаплина, не поддерживают патриарха в этом поздравлении.
Всеволод Чаплин,
протоиерей:
— Имею в виду прежде всего не украинских националистов, которыми мне сразу попеняют "патриоты-лоялисты", а тех, кто пересмотрел отношение к действующей власти после "Матильды" и предательства русских людей в Одессе, Харькове, Киеве… Если поздравлять "от лица" — надо провести широкое обсуждение. Если "от себя лично" — можно и без такового.
Будем надеяться, что во время молебна перед инаугурацией будет произнесено именно критическое напутствие – о том, как вернуть в работу власти настоящую нравственность и как разрешить многие кричащие проблемы, до сих пор остающиеся без реального ответа. Будет ли это сделано? Не уверен.
Также Чаплин критикует руководство РПЦ в том, что за последнее время в этой организции не принят ни одни значимый документ.
Всеволод Чаплин,
протоиерей:
— Между прочим, за последние месяцы ни Синод, ни Высший церковный совет не приняли ни одного документа по общественно значимым вопросам. Архиерейский Собор, по большому счету, — тоже, если не считать нескольких пунктов постановлений и документа о браке, "разрешающего" то, что запретили Христос и канонические правила. Может, Межсоборное присутствие на днях родит что путное?
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