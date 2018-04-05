"За гранью возможного": Патриарх выслал из Москвы спевшего в храме "Мурку" священника

Скандал на фоне музыкальных предпочтений произошел в Московской епархии. Причиной стал видео-ролик, выложенный в интернете, на котором священнослужитель исполняет блатную песню "Мурка". Реакция была незамедлительная: новоявленного "шансонье" выслали из столицы в Терасполь. Пресс-секретарь Патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков сказал, что такой поступок "за гранью возможного и допустимого".
Выяснилось, что провинившийся - личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков. Пел он на застолье в трапезной храма иконы Божьей Матери "Троеручица" в районе Орехово-Борисово.
На своей странице в Facebook пресс-секретарь патриарха 4 апреля написал о том, что "священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии". Позже РБК Александр Волков пояснил, что московская епархия — первая епархия русской церкви, в которой должны быть люди, не ставящие в такое неловкое положение свою церковь.
Что будет с провинившимся любителем "Мурки", решат в епархии Тирасполя.
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