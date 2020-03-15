Известный алтайский бизнесмен рассказал миллиардеру Ковалеву, как чудом выжил в 90-е

Миллиардер Андрей Ковалев пригласил к себе на интервью генерального директора холдинга «Алтан» Валерия Покорняка. Видео вышло на YouTube-канале Ковалева.

Бизнесмены обсудили привлечение первых в стране инвестиций, ситуацию с «Холидеем», отношение к рынку франшиз, а также вспомнили 90-е годы, филосовствовали и ностальгировали.

Валерий Покорняк у Андрея Ковалева. Скриншот видео YouTube-канал АССЕНИЗАТОР

Зрителям интервью понравилось: «Умный мужик, приятно слушать, четко, конкретно и правдиво, вот так выглядят миллионеры, понятия жизни и слова, простота, а ум-золото». «Мощнейшие интервью, очень интересно послушать предпринимателей из 90х».

Посмотреть видео можно на канале АССЕНИЗАТОР на YouTube.

Андрей Ковалев — российский бизнесмен, общественный деятель и музыкант. Лидер рок-группы «Пилигрим». Владелец девелоперской компании «Экоофис».

Валерий Покорняк — владелец макаронной фабрики, генеральный директор холдинга «Алтан» и основатель бренда «Гранмулино».