Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 марта 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Известный алтайский бизнесмен рассказал миллиардеру Ковалеву, как чудом выжил в 90-е

Миллиардер Андрей Ковалев пригласил к себе на интервью генерального директора холдинга «Алтан» Валерия Покорняка. Видео вышло на YouTube-канале Ковалева.

Валерий Покорняк у Андрея Ковалева.
Валерий Покорняк у Андрея Ковалева.
Скриншот видео YouTube-канал АССЕНИЗАТОР

Бизнесмены обсудили привлечение первых в стране инвестиций, ситуацию с «Холидеем», отношение к рынку франшиз, а также вспомнили 90-е годы, филосовствовали и ностальгировали.

Валерий Покорняк у Андрея Ковалева.
Валерий Покорняк у Андрея Ковалева.
Скриншот видео YouTube-канал АССЕНИЗАТОР

Зрителям интервью понравилось: «Умный мужик, приятно слушать, четко, конкретно и правдиво, вот так выглядят миллионеры, понятия жизни и слова, простота, а ум-золото». «Мощнейшие интервью, очень интересно послушать предпринимателей из 90х».

Посмотреть видео можно на канале АССЕНИЗАТОР на YouTube.

Андрей Ковалев — российский бизнесмен, общественный деятель и музыкант. Лидер рок-группы «Пилигрим». Владелец девелоперской компании «Экоофис».

Валерий Покорняк — владелец макаронной фабрики, генеральный директор холдинга «Алтан» и основатель бренда «Гранмулино».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость