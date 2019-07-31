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Жизнь

Алтайский бизнесмен выслал детям, страдающим от смога, баллоны с горным воздухом

Предприниматель Сергей Кухтуеков из Горно-Алтайска, который торгует горным воздухом в баллонах, выслал благотворительную посылку в Красноярский край — 77 баллончиков с чистым воздухом. Ее передадут в одну из детских больниц.

Алтайский предприниматель Сергей Кухтуеков (слева) представил на ПМЭФ горный воздух в баллонах.
Алтайский предприниматель Сергей Кухтуеков (слева) представил на ПМЭФ горный воздух в баллонах.
vk.com/id424484324

Посылку бизнесмен передал через отделение «Российского детского фонда» в Республике Алтай. По его словам, пока он не знает, в какую именно больницу ее доставят — это определяет фонд. Благотворительная помощь дойдет через два-три дня.

В один баллон входит пять литров воздуха. Ребенку хватит примерно на 100 вдохов.

По словам Сергея Кухтуекова, повышенного спроса на его продукцию в связи со смогом из регионов Сибири не было. Зато туристы, которые путешествуют по Алтаю, стали покупать баллончики чаще.

Необычный бизнес Сергей Кухтуеков открыл два года назад. Основной объем продукции он отправляет в Китай. Предприниматель отмечает, что купить в Поднебесной баллон горного воздуха тоже самое, что в России бутылку воды.

В Республике Алтай ежедневно работает специализированная машина-насос, с помощью которой собирается сырье. Далее его увозят в лабораторию, а затем на производство. При покупке баллона производители дают год гарантии.

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