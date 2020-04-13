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Жизнь

Депутат поразмышлял о перспективах Алтайского края в мире после Covid-19

Мир ждут различные трансформации после того, как закончится пандемия коронавируса. Депутат АКЗС Иван Мордовин в своем Telegram-канале назвал ключевые моменты, на которые, по его мнению, стоит обратить внимание.

Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению АКЗС Иван Мордовин.
Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению АКЗС Иван Мордовин.
Дмитрий Медведев.

Алтайский парламентарий согласен с мнением экспертов, которые предрекают переселение жителей страны из городов в села, так как из-за «антивирусных ограничений вплоть до штрафов и пропускного режима» появляется «запрос на место для жизни, где в большей степени безопасно, но при этом не ограничивается личная свобода».

Таким образом, пишет депутат, у сельской местности появляются новые перспективы, при этом будет серьезно возрастать рекреационная и туристическая функции села.

«Эту тенденцию необходимо будет обязательно учитывать Алтайскому краю. Тем более, что стратегия развития региона уже в ближайшее время потребует значительных корректировок», — заключил он.

Иван Мордовин («Единая Россия») в АКЗС занимает должность заместителя председателя комитета по местному самоуправлению.

Эпидемия коронавируса в России по оптимистичному прогнозу советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева, завершится к июню.

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