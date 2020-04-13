Депутат поразмышлял о перспективах Алтайского края в мире после Covid-19

Мир ждут различные трансформации после того, как закончится пандемия коронавируса. Депутат АКЗС Иван Мордовин в своем Telegram-канале назвал ключевые моменты, на которые, по его мнению, стоит обратить внимание.

Алтайский парламентарий согласен с мнением экспертов, которые предрекают переселение жителей страны из городов в села, так как из-за «антивирусных ограничений вплоть до штрафов и пропускного режима» появляется «запрос на место для жизни, где в большей степени безопасно, но при этом не ограничивается личная свобода».

Таким образом, пишет депутат, у сельской местности появляются новые перспективы, при этом будет серьезно возрастать рекреационная и туристическая функции села.

«Эту тенденцию необходимо будет обязательно учитывать Алтайскому краю. Тем более, что стратегия развития региона уже в ближайшее время потребует значительных корректировок», — заключил он.

Иван Мордовин («Единая Россия») в АКЗС занимает должность заместителя председателя комитета по местному самоуправлению.

Эпидемия коронавируса в России по оптимистичному прогнозу советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева, завершится к июню.