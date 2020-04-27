Алтайский депутат предлагает ограничить продажу спиртного на майские праздники

Дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя помогли бы сдержать размах коллективных празднований и снизить риск заражения людей. Так считает депутат АКЗС Иван Мордовин.

На эти меры пошли власти Курганской области. Там временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за коронавируса.

«Есть над чем подумать и в Алтайском крае. Желающих отметить майские праздники алкогольной вечеринкой с друзьями под шашлычки будет предостаточно, в том числе в тех муниципалитетах нашего региона, где введен режим жесткой самоизоляции», — пишет в своем Telegram-канале Мордовин.

Полностью запретить это невозможно и кто захочет, тот всегда найдет, добавляет депутат, но в целом дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя, по его мнению, могли бы сдержать распространение коронавируса.

В Курганской области также ввели временный запрет на продажу горючих веществ и средств для разведения огня.

Ранее уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин выступил за запрет продажи алкоголя в магазинах у жилых домов. Из-за самоизоляции и теплой погоды число жалоб от жильцов увеличилось.