Алтайский депутат внес в Госдуму законопроект о прекращении блокировки Telegram

Три депутата Госдумы внесли в нижнюю палату законопроект, предполагающий прекращение блокировки мессенджера Telegram в России, сообщает RNS .

Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы. Авторами инициативы выступили Федот Тумусов, Дмитрий Ионин, а также Александр Терентьев, представляющий Алтайский край и Республику Алтай.

«Законопроект направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджер Telegram), которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации осуществляют информирование о ней, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты предлагают не блокировать те организаторы распространения информации в интернете, сервис которых «является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Стоит отметить, что практически все региональные оперштабы по коронавирусу имеют официальные Telegram-каналы.

Ранее депутаты в письме, направленном главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, отмечали, что попытки заблокировать мессенджер не увенчались успехом, а его аудитория продолжает расти.

В министерстве заявили, что не поддерживают инициативу депутатов. Как пояснял замглавы министерства Олег Иванов, предлагаемая поправка может повлечь злоупотребление правом со стороны недобропорядочных организаторов распространения информации.

Напомним, мессенджер Telegram блокируют в России с середины апреля 2018 года по решению Таганского районного суда по иску Роскомнадзора.

В начале июня 2020 года основатель Telegram Павел Дуров, комментируя возможную разблокировку, отметил, что это позволит более комфортно использовать сервис российским пользователям, а также положительно скажется на инновационном развитии и национальной безопасности России.