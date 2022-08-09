Крупнейший провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» — давний партнер алтайского бизнеса и госструктур. Как и все участники рынка, оператор не избежал связанных с санкциями проблем, но сумел быстро адаптироваться и обеспечить надежную защиту своим клиентам. О том, как это удалось, рассказала Ольга Курылева, заместитель директора Алтайского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративными и государственными заказчиками, кандидат физико-математических наук, заместитель руководителя комитета по информационным технологиям Алтайской торгово-промышленной палаты.

Открытость и доверие

— Ольга , вы реализуете крупные инфраструктурные проекты , разрабатываете программное обеспечение , строите дата-центры. С удивлением узнала , что одна из востребованных услуг «Ростелекома» сегодня — видеонаблюдение. С чем связано расширение ваших предложений?

— Действительно, за последние пять лет мы существенно диверсифицировали портфель услуг. Это было сделано, в первую очередь, для повышения устойчивости бизнеса, которая оказалась так необходима в нынешний турбулентный период. И в этом году почти половина алтайских организаций из числа наших клиентов, помимо традиционного доступа в интернет и телефонии, пользуется современными цифровыми решениями, облачными услугами и сервисами.

Ольга Курылева Фото: В. Вдовин

Видеонаблюдение постепенно становится элементом культуры любого, даже небольшого магазина, гостиницы или турбазы. Если застройщик демонстрирует покупателям процесс строительства многоквартирного дома, ему больше доверяют. Видеокамеры, установленные на строительной площадке, дисциплинируют и самих строителей. Услуга востребована не только у организаций, в частных домохозяйствах она тоже стала нормой.

— Какие именно задачи вы решаете , устанавливая видеонаблюдение?

— Мы адаптированы под все запросы бизнеса и предлагаем разные решения. Клиент может приобрести у нас камеры и хранить записи у себя на видеорегистраторе или в облаке. При этом видео будет доступно с любых устройств, а безопасное, удаленное хранение данных исключает возможность его повреждения или изъятия посторонним лицом.

Фото из архива «Ростелекома»

Отсутствие необходимости покупки и установки видеорегистратора, подключение камер к круглосуточно работающему ПК значительно снижает затраты заказчика. К тому же «Ростелеком» берет на себя последующее сервисное обслуживание.

Мы учились предоставлять эту услугу, организуя видеонаблюдение на выборах и в рамках проведения ЕГЭ. Работаем с камерами и по проекту «Интеллектуальная транспортная система», который реализуется в Алтайском крае и еще в ряде регионов России.

Фото из архива «Ростелекома»

Требования к этим проектам очень высокие, у нас нет права на ошибку. Большой опыт качественной реализации этих и других федеральных задач, на мой взгляд, — одно из главных преимуществ «Ростелекома».

Преимущество крупных

— Многие виды оборудования , которые применяют такие высокотехнологичные компании как «Ростелеком», производятся за рубежом. Есть ли у вас проблемы с поставками после введения санкций?

— Проблемы замещения импортного оборудования коснулись всех участников рынка. Федеральные проекты, которые реализует «Ростелеком», были изначально ориентированы на отечественное оборудование, однако часть комплектующих у наших поставщиков оказалась зарубежной. Адаптация заняла какое-то время, где-то мы отстали по срокам, поэтому в дальнейшем пришлось ускориться. Сегодня «Ростелеком» к новой реальности адаптировался.

— За счет чего?

— В России производят много ИТ— оборудования. И производители, с учетом того, что мощностей пока недостаточно, предпочитают крупных заказчиков, тем более что проекты, реализуемые «Ростелекомом», приоритетны для государства. Вклиниться маленькой компании с небольшими заказами, например, коммутационного оборудования, уже сложнее.

Фото из архива «Ростелекома»

Преимущества «Ростелекома» еще и в том, что у нас есть дочерние зависимые организации, которые сами производят ИТ-продукцию. Например, компания «ВойсЛинк» делает периферийные комплектующие для светофорных объектов. Мы используем их в проекте «Интеллектуальная транспортная система». Несколько сложнее идет процесс импортозамещения программного обеспечения, которое мы используем в своих цифровых продуктах и решениях.

— В чем главная сложность?

— Отечественное ПО есть, включая и наши разработки, но их необходимо интегрировать с другими программными продуктами, а на это нужно время. Думаю, что и в этом случае небольшим телеком-компаниям будет труднее, чем нам: они изначально больше ориентированы на зарубежное оборудование и программы. Неслучайно эксперты говорят о грядущей консолидации на рынке — вероятнее всего, мелкий ИТ-бизнес будет сливаться с крупными федеральными операторами.

Фото из архива «Ростелекома»

— Ощущается ли «переток» абонентов конкурентов к вам?

— Да, но пока незначительный, думаю, процесс только начинается.

— В чем еще выигрывает «Ростелеком»?

— Сервисом технической поддержки. Мы можем позволить себе содержать большой штат высококвалифицированных специалистов. Какие-то проблемы можно решить удаленно, а где-то может понадобиться и выезд на место. Недавно крупный клиент небольшого местного провайдера обратился к нам, так как был недоволен их сервисом — медленно устранялись проблемы. Оказалось, что у того оператора по краю работают всего три бригады. А у «Ростелекома» в каждом районе есть специалисты, и это позволяет значительно сократить время реагирования на инциденты.

Фото из архива «Ростелекома»

Ответ на кибератаки

— Начиная с весны , сайты многих компаний , банков и госорганов подвергались мощным кибератакам. Как на это ответил «Ростелеком»?

— Мы были готовы к такому на все 100%. У нас есть ряд продуктов в сфере информационной безопасности — например, сервис защиты веб-приложений (WAF), сервис Anti-DDoS и другие решения экосистемы Solar MSS, предоставляемые по подписке вместе с экспертной поддержкой. Ни один сайт наших клиентов за это время не был заблокирован. Только одна из компаний отметила, что их ресурс немного притормаживал из-за хакерских атак (у них был установлен только WAF, без Anti-DDoS). Наши специалисты нашли техническое решение, устранили проблему фактически за полдня. При этом ни у кого, включая эту компанию, не произошло утечки данных, все было сохранено.

Фото из архива «Ростелекома»

— Предполагаю , что спрос на эти продукты в текущих условиях вырос?

— Конечно. Также очень востребована наша услуга «Виртуальный центр обработки данных» (ЦОД). По версии аналитического агентства CNewsAnalytics, «Ростелеком» занимает первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг дата-центров. На ЦОД сейчас переориентируются многие наши клиенты, которые планировали покупать дополнительные серверные мощности. А что такое купить и содержать сервер? Те же проблемы с оборудованием, с комплектующими плюс затраты на поддержание температурного режима и информационную безопасность. Когда сервер размещается у «Ростелекома», все эти задачи с заказчика снимаются.

Фото из архива «Ростелекома»

— Каким компаниям , по-вашему , нужен ЦОД?

— Крупному, малому и среднему бизнесу, — всем. Взять, например, кондитерскую, имеющую несколько точек продаж и дисконтные карты. Где хранить данные карт, чтобы персональные данные не утекли, и чтобы в любой точке ими можно было воспользоваться? Для этого и нужен ЦОД. Плюс — хранение данных всей бухгалтерии. Предприниматель может быть уверен: чтобы ни случилось, вся его информация защищена, и ею всегда можно воспользоваться, не опасаясь рисков потери данных.

Фото из архива «Ростелекома»

В целом эти три продукта — WAF, Anti-DDoS и ЦОД — сейчас на пике популярности.

Базовая потребность

— Скажите , какие еще тенденции на ИТ-рынке сформировались в последнее время?

— К нам стал активно обращаться туристический бизнес. Кроме интернета, мы предлагаем ему максимально интересные сервисы — специализированное телевидение для гостиниц, видеонаблюдение, «Wi-Fi для гостей». С заказчиками из этой отрасли, как правило, общаемся еще на этапе строительства, чтобы вместе с коммуникациями прокладывать свои линии связи и полностью монтировать ИТ-инфраструктуру.

Фото из архива «Ростелекома»

— С чем , на ваш взгляд , связано повышение интереса?

— Поток туристов в Алтайский край и Республику Алтай увеличился, изменились и требования отдыхающих. Сегодня все хотят иметь на отдыхе комфортные условия и диджитал-среду, чтобы Wi-Fi был в каждом уголке, и интернет «летал». Как раз сейчас мы работаем с одной крупной гостиницей над усилением сигнала внутри здания, наши специалисты подобрали хорошее техническое решение.

— Хотя , казалось бы , люди едут на Алтай отдыхать , а не в интернете сидеть…

— Отвечу вам так: 100 лет назад в стране был принят план ГОЭЛРО. Государство пришло к выводу, что электричество — важнейшая потребность человека, лампочка должна загореться в каждом доме, и проект был реализован.

«Ростелеком» с 2016 года в несколько этапов реализует федеральный проект «Устранение цифрового неравенства». Если вдуматься в эти три слова, то из них следует, что человек, у которого нет доступа к интернету, ущемлен в своих правах. И это неравенство на уровне государства решили устранить. Поэтому мы организуем коллективные точки доступа Wi-Fi в удаленных селах и сейчас строим там же базовые станции мобильной связи.

Фото из архива «Ростелекома»

Иначе говоря, сегодня базовая потребность человека и бизнеса — интернет, а завтра ею станет цифровая среда с определенным набором услуг и решений. И мы уже сейчас работаем над тем, чтобы все это было доступно для каждого жителя и организации, независимо от места проживания и расположения.