Алтайский фотограф снял падающие звезды

Сфотографировать звездопад над Камнем-на-Оби фотокору удалось на длинной выдержке и вдали от городских огней.

Персеиды образовались из хвоста кометы Свифта-Туттля. Звездопад можно наблюдать, когда Земля проходит через шлейф из оставленных кометой частиц.

В ночь с 12 на 13 августа были самые красивые вспышки Персеид.

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