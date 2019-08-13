Алтайский фотограф снял падающие звезды

Сфотографировать звездопад над Камнем-на-Оби фотокору удалось на длинной выдержке и вдали от городских огней.
Персеиды образовались из хвоста кометы Свифта-Туттля. Звездопад можно наблюдать, когда Земля проходит через шлейф из оставленных кометой частиц.
В ночь с 12 на 13 августа были самые красивые вспышки Персеид.
Как правильно наблюдать метеорный поток
- Метеоры видно невооруженным глазом;
- За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте.
- Лучше находиться за городом (там меньше смога и источников света), пишет rg.ru. Зимой нужно запастись чаем и теплой одеждой, чтобы не замерзнуть.
- Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут, а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров.
- Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора.