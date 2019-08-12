Звездопад в августе 2019: когда и как лучше всего наблюдать Персеиды

Звездопад в августе 2019 года — один из самых ярких в году. Его называют Персеиды, и он достигнет своего пика в ночь с 12 на 13 августа.

Звездопад Персеиды 2019

Персеиды образовались из хвоста кометы Свифта-Туттля. Мы наблюдаем этот звездопад, когда Земля проходит через шлейф из оставленных кометой частиц.

Радиант потока находится в созвездии Персея, которое расположено в северной части неба, чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи.

В ночь с 12 на 13 августа самые красивые вспышки Персеид будут видны с 23 часов, сообщили в Барнаульском планетарии. После полуночи интенсивность потока, как правило, нарастает.

В час можно будет увидеть до 100 метеоров, пишет РИА Новости.

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