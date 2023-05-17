Алтайский гид поборется за миллион рублей в кулинарном шоу на СТС

25-летний гид Вячеслав Еничев из Горно-Алтайска поучаствует в шоу на СТС "Стать шефом" с главным призом в один млн рублей.

На кастинге Еничев удивил судей блюдом из алтайских продуктов. Он сделал гратен с хариусом и соусом из кедрового ореха.

Готовить Вячеславу помогает интуиция, но он бы хотел поучиться у настоящих мастеров.

Вячеслав Еничев. СТС Вячеслав Еничев. СТС

В рамках шоу 20 поваров-любителей поступят на обучение к профессионалам, а победитель получит крупный денежный приз и стажировку в московском ресторане со звездой Мишлен.

В каждом выпуске будет разная тематика: блюда "прошлого и будущего", повар на корабле, стритфуд, детская еда, правильное питание.

"Ни дня без приключений и неожиданных заданий: будь то рыбалка в Мурманске или кейтеринг для актёров шоу "Уральские пельмени"», - рассказывает продюсер шоу Александра Гройсман.

Главным судьей и наставником героев станет бренд-шеф "Метрополя", шеф-повар мишленовского ресторана SAVVA, а также обладатель множества премий Андрей Шмаков.

Соведущими станут шеф-повар и фудблогер Алиса Полунина и ведущий кулинарного шоу на СТС "ПроСТО кухня" Александр Белькович.

Вместе с шефами блюда участников оценят известные блогеры, актеры и ведущие.

Премьера шоу состоится 23 мая в 20:00 на СТС.

Ранее стало известно, что барнаульский кондитер борется за миллион рублей в шоу с Ренатом Агзамовым.