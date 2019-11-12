В Яровом снова вышел из строя котел на ТЭЦ

С 11 ноября ТЭЦ в Яровом работает на одном котле. Температура у жителей в домах, по данным властей, около 20 градусов.

Как сообщили altapress.ru в правительстве края, на ТЭЦ в работе находится только один маломощный котел № 7. Котел № 9 вышел из строя, а № 10 находится на плановом ремонте.

Минпромэнерго Алтайского края совместно с администрацией мониторят температуру в помещениях, а также параметры работы станции.

До 18:00 12 ноября планируется запуск котла № 10, а к 24:00 завершат ремонт работы на пароподогревателе котла № 9. К утру 13 ноября параметры теплоносителя войдут в норму, обещают краевые власти.

Руководитель компании-собственника ТЭЦ Константин Вальтер пояснил altapress.ru, что ситуация действительно сложная. И у него есть большие претензии к тому, как готовил станцию к отопительному периоду предыдущий оператор (МУП ЯТЭК).

В то же время еженедельно у вице-губернатора Виталия Снесаря проводят совещания на эту тему, и в правительстве принимают решения, как помочь городу. Решения эти вполне конкретные — например, оказана помощь в поставке угля. Предполагается, что будут выделены средства на ремонт котлов, которые были остановлены еще до прихода к управлению ТЭЦ нового оператора.

25 октября на ТЭЦ в Яровом произошла авария. Станция остановилась и возобновила работу только через два дня.