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Жизнь

Алтайский губернатор Виктор Томенко высказался о любви к Родине и вере в будущее

12 июня в нашей стране празднуется День России. Поздравление на этот счет всем жителям края высказал губернатор региона Виктор Томенко.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

«Этот праздник объединяет всех жителей страны любовью к Родине, напоминает нам об ответственности за ее настоящее и будущее. В этот день россияне вновь обращаются к истории нашего государства, отдают дань уважения его защитникам и труженикам. Сохраняя великое наследие, помня об уроках прошлого, мы вместе решаем задачи развития страны», — говорится в официальном обращении.

Виктор Томенко напомнил, что жители Алтайского края вносят большой вклад в благосостояние отечества. На протяжении всей истории наш регион является надежным оплотом России: сибирской житницей и здравницей, промышленным, научным и культурным центром.

«Мы всегда будем помнить земляков, прославивших свою малую родину ратными, трудовыми подвигами, спортивными и научными достижениями. Убеждены, что любовь к Родине, вера в ее будущее помогают нам справляться с любыми задачами, вдохновляют на новые победы», — заявил губернатор.

Землякам в праздничный день он пожелал крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, мира, добра и успехов во всех начинаниях.

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