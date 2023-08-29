Алтайский Хатико. На Чуйском тракте заметили собаку, что все время сидит и кого-то ждет

Туристы и гиды заявляют, что собака сидит на одном месте почти все лето, редко куда-то уходит. "Лишь грустно смотрит вдаль на домики турбазы", - добавляют очевидцы.
Прохожие отмечают, что собака раньше была домашней. У нее довольно чистый белый мех, она охотно идет на контакт к людям и ест с рук.
Люди в комментариях боятся, что животное просто выкинули из машины, и теперь она ждет своих хозяев.
Другие же предполагают, что собака может принадлежать одному из сотрудников турбазы и просто находится на самовыгуле.
Ранее в Барнауле парк "Изумрудный" начал поиск доброго хозяина для полюбившейся многим собаки. Животное прибилось к парку и полюбилось многим посетителям своим веселым нравом и покладистым характером.