29 августа
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Жизнь

Алтайский Хатико. На Чуйском тракте заметили собаку, что все время сидит и кого-то ждет

На Чуйском тракте у памятника Кольки Снегирева туристы все чаще замечают белоснежную собаку, которая сидит и одном месте и словно кого-то ждет. Об этом сообщает "Барнаул 22".

Алтайский Хатико
Алтайский Хатико
Барнаул 22

Туристы и гиды заявляют, что собака сидит на одном месте почти все лето, редко куда-то уходит. "Лишь грустно смотрит вдаль на домики турбазы", - добавляют очевидцы.

Прохожие отмечают, что собака раньше была домашней. У нее довольно чистый белый мех, она охотно идет на контакт к людям и ест с рук.

Люди в комментариях боятся, что животное просто выкинули из машины, и теперь она ждет своих хозяев.

Другие же предполагают, что собака может принадлежать одному из сотрудников турбазы и просто находится на самовыгуле.

Ранее в Барнауле парк "Изумрудный" начал поиск доброго хозяина для полюбившейся многим собаки. Животное прибилось к парку и полюбилось многим посетителям своим веселым нравом и покладистым характером.

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