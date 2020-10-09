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Алтайский краевой суд ограничил пропуск людей в здание

В здание Алтайского краевого суда с 8 октября не будут пропускать никого, кроме участников судебных разбирательств, говорится на сайте инстанции.

"Голый" проспект Ленина у здания краевого суда.
"Голый" проспект Ленина у здания краевого суда.
Анна Зайкова

Подать документы можно через сервис «Электронное правосудие» на официальном сайте суда или по обычной почте. Для обращений также есть специальный электронный раздел.

Посетителям суда (участникам процессов) требуется обязательно надевать маски или респираторы. Без них в здание не пропустят.

«Указанное распоряжение действует в период с 8 октября 2020 года до снятия режима повышенных мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — заявили в пресс-службе суда.

Ранее Алтайский край назвали в числе регионов, где чувствуется высокая тревожность властей по поводу ситуации с коронавирусом.

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