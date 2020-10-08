Алтайский край попал в топ регионов, где чувствуется высокая тревожность властей по поводу COVID-19

Авторы исследования отнесли Алтайский край в категорию регионов, где власти «обозначают тему коронавируса как центральную и требующую принятия экстраординарных мер».
Максимум суточного прироста в крае отмечается 15 июля — 246.
Минимум 8 и 14 сентября — по 60 случаев.
Республику Алтай включили в список регионов, чьи руководители «обращают внимание населения на рост негативных тенденций, однако воздерживаются от жестких заявлений и решений».
Главы субъектов пытаются балансировать между вводом ограничительных мер и сохранением экономики, отмечают авторы исследования.
В Алтайском крае за последние сутки 7 октября выявили 134 новых случая заболевания коронавирусом.