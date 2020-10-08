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Алтайский край попал в топ регионов, где чувствуется высокая тревожность властей по поводу COVID-19

Алтайский край назвали в числе регионов, где чувствуется высокая тревожность властей по поводу ситуации с коронавирусом. К этому выводу пришли в фонде «Петербургская политика».

Масочный режим. Общественный транспорт.
Масочный режим. Общественный транспорт.
barnaul.org

Авторы исследования отнесли Алтайский край в категорию регионов, где власти «обозначают тему коронавируса как центральную и требующую принятия экстраординарных мер».

Максимум суточного прироста в крае отмечается 15 июля — 246.

Минимум 8 и 14 сентября — по 60 случаев.

Республику Алтай включили в список регионов, чьи руководители «обращают внимание населения на рост негативных тенденций, однако воздерживаются от жестких заявлений и решений».

Главы субъектов пытаются балансировать между вводом ограничительных мер и сохранением экономики, отмечают авторы исследования.

В Алтайском крае за последние сутки 7 октября выявили 134 новых случая заболевания коронавирусом.

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