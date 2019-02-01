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Жизнь

Алтайский краевой суд вынес вердикт по делу директора барнаульского планетария

Алтайский краевой суд оставил в силе приговор директору барнаульского планетария Павлу Ягодкину. Такое решение суд принял 1 февраля. Об этом руководитель учреждения рассказал корреспонденту altapress.ru.

Павел Ягодкин
Павел Ягодкин
altapress.ru

Павел Ягодкин подавал в краевой суд апелляционную жалобу на решение, которое принял 30 октября 2018 года Октябрьский суд Барнаула. Он признал директора планетария и его предшественницу на этой должности Галину Шкловскую виновными в том, что с 2016 года они показывали десять полнокупольных фильмов без разрешения правообладателей и нанесли им этим ущерб в 8 млн рублей. За это их наказали на, соответственно, 10 и 8 месяцев лишения свободы условно.

Дело возбудили по инициативе правоохранительных органов. Пострадавшей стороной признали московскую компанию «Общество сферического кино» (ОСК).

Весь процесс защита утверждала, что ОСК — не автор и не правообладатель фильмов, а реальные правообладатели не имеют к нему претензий. Также он отмечает, что решение Октябрьского районного суда фактически легализует канал поставки в Россию из Китая контрафактной продукции.

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