Директор барнаульского планетария готовится оспорить свой приговор

1 февраля Алтайский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу директора Барнаульского планетария Павла Ягодкина, которому дали 10 месяцев условно за нарушение авторских прав. Он считает, что его осудили несправедливо. Altapress.ru ознакомился с его аргументами, изложенными в апелляционной жалобе.

За что осудили Павла Ягодкина

30 октября Октябрьский суд Барнаула признал Павла Ягодкина и его предшественницу на должности руководителя планетария Галину Шкловскую виновными в том, что с 2016 года они показывали десять полнокупольных фильмов без разрешения правообладателей и нанесли им этим ущерб в 8 млн рублей.

Дело возбудили по инициативе правоохранительных органов. Пострадавшей стороной признали московскую компанию «Общество сферического кино» (ОСК).

Почему директор считает себя невиновным

Весь процесс защита утверждала, что ОСК — не автор и не правообладатель фильмов. ОСК предоставила суду дистрибьюторский договор на ленты с гонконгской компанией Fulldomе Film Society LTD. В деле есть письмо от учредителя этой фирмы, в котором он заверяет, что компания обладает правами на спорные фильмы.

Павел Ягодкин пытался это оспорить. Он делал запросы к реальным (по его данным) авторам фильмов, получил подтверждения, но большинство из них суд их не принял. Как считает директор планетария, неправомерно. При этом как только суд включил такой документ по одному из фильмов, ОСК сразу отказался от претензий на него, говорится в тексте жалобы.

Также сторона защиты получила ответы таможни и минкульта РФ, из которых следовало, что ленты ввезли в Россию незаконно: за них не платили госпошлины и сборы, а также не получили на них прокатное удостоверение, что противоречит федеральному закону «О господдержке кинематографии в РФ».

Павел Ягодкин altapress.ru

При этом защита признает, что на один фильм из 11 фигурирующих в деле ОСК действительно имеет права. Но на суде представитель потерпевшей стороны заявил, что лента «не имеет коммерческой ценности». После беседы со следователем представитель ОСК изменил показания. Павел Ягодкин считает, что следователь надавил на его оппонента.

Чтобы выяснить, так ли это, защита ходатайствовала суд о том, чтобы вызвать следователя в суд. Также Ягодкин также хотел спросить, почему тот не запросил у гонконгской компании документы на фильмы, а удовлетворился только письменным ответом.

Павел Ягодкин считает, что не виновен, потому что реальные правообладатели не имеют к нему претензий. Также он отмечает, что решение Октябрьского районного суда фактически легализует канал поставки в Россию из Китая контрафактной продукции.

Подробнее о позициях сторон в этом процесс читайте здесь.