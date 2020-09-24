Алтайский край чуть не отправил в Казахстан древесину с черным сосновым усачом

Из партии сосновых пиломатериалов отобрали 4 кубометра и провели исследования. Оказалось, что в древесине завелся черный сосновый усач, с которым партию отправлять за границу нельзя.
Информацию передали в управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Усач черный сосновый входит в список карантинных объектов. Это представитель насекомых, имеющий темный окрас (бурый или черный), с бронзовым блеском на светлых волосках рыжего, серого или желтого цвета.
На надкрыльях у жука волоски, зачастую, собраны в кучку и образуют пятна с нечеткими перевязями. У самцов усы чаще всего длиннее самого тела в два раза, имеют черный цвет, у самок же эти усики пестрые.
Усач водится во всей европейской части России, в южной Сибири, на Алтае, Дальнем Востоке, Кавказе. Обитает также в Западной Европе, Восточном Казахстане, Средней Азии, Японии.
Жуки сильно повреждают ветви дерева в кроне, а потом селятся в нем. Деревья, в которых заселились усачи, зачастую гибнут.
Ранее сообщалось, что жители села Михайловское незаконно вывезли в Казахстан пиломатериалы на 33 млн рублей.